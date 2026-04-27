Trump punta il dito su movimento No Kings. Si scava nella vita di Cole Allen

Tommaso Manni 27 aprile 2026 a

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Donald Trump ha citato il movimento 'No Kings' dopo l'attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. "Il motivo per cui ci sono persone così sta nel fatto che esistono movimenti come 'No Kings'. Io non sono un re. Se lo fossi non sarei qui a parlare con lei", ha detto nell'intervista a Cbs News con Norah O'Donnell. A una domanda sulla violenza politica, ha risposto: "Se si torna indietro di 20, 40, 100, 200 o 500 anni, è sempre esistito, persone uccise, persone ferite". E ha detto di non essere "sicuro" oggi sia "più frequente di prima". "Penso davvero il discorso d'odio dei democratici - ha proseguito - sia molto pericoloso. Penso davvero sia molto pericoloso per il Paese".

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Il tycoon ha ribadito di voler ripetere la cena con i corrispondenti della Casa Bianca "nell'arco di 30 giorni". "Penso sia davvero brutto che una persona squilibrata possa far saltare qualcosa del genere", ha detto il presidente degli Stati Uniti. "C'è anche gente stupenda tra la stampa", ha affermato. Ma ha invitato Norah O'Donnell, che lo intervistava, a "vergognarsi" per aver letto parte del testo scritto da Cole Allen, sotto accusa per i fatti di Washington. "Stavo aspettando che leggesse perché sapevo l'avrebbe fatto, siete persone terribili - ha detto - Non ho violentato nessuno. Non sono un pedofilo".

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L'aggressore è stato identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, di Torrance, California. L'uomo deve rispondere di due accuse legate alle armi da fuoco, tra cui aggressione a un agente con arma pericolosa. Secondo i media statunitensi lavorava come insegnante e sviluppatore di videogiochi. Il suo profilo LinkedIn indica una laurea in ingegneria meccanica al California Institute of Technology nel 2017 e un master in informatica conseguito lo scorso anno. Agenti dell'Fbi si sono radunati davanti a un'abitazione a Torrance collegata ad Allen. Il sospettato è una persona con "molto odio nel cuore", ha dichiarato il capo della Casa Bianca, annunciando che nella stanza d'albergo dell'uomo sarebbe stato trovato un presunto 'manifesto' firmato dall'aggressore con messaggi anti-Trump e anti-cristiani. Nel manifesto, che secondo i media Allen ha inviato ai membri della sua famiglia circa 10 minuti prima di aprire il fuoco durante la cena, l'uomo si definisce un 'amichevole assassino federale' e rivela la volontà di uccidere funzionari dell'amministrazione. "Sembra proprio che avesse effettivamente intenzione di prendere di mira persone che lavorano nell'amministrazione, probabilmente incluso il presidente", ha confermato il procuratore generale ad interim Todd Blanche, aggiungendo che l'aggressore ha viaggiato in treno dalla California a Chicago e poi si è recato a Washington, dove si è registrato come ospite nell'hotel in cui si teneva l'evento. Il fratello di Allen, ha riferito la Casa Bianca alla Cnn, aveva avvisato il Dipartimento di Polizia di New London, nel Connecticut, del 'manifesto'.

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L'azienda C2 Education, presso cui lavorava Allen ha dichiarato di stare collaborando pienamente con le forze dell'ordine. "Abbiamo appreso con shock la notizia del terribile incidente avvenuto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Stiamo collaborando pienamente con le autorità per supportarle nelle indagini. La violenza di qualsiasi tipo non è mai la risposta", ha affermato la società in una nota. Cole Tomas Allen lavorava come insegnante presso il centro C2 Education di Torrance, in California, e secondo un post sui social era stato nominato "Insegnante del mese" nel dicembre 2024, riconoscimento che risulta successivamente rimosso.