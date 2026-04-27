Donald Trump in tv, la piega sospetta scatena i dietrologi: "Cosa notate?"

Ignazio Riccio 27 aprile 2026 a

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Negli Stati Uniti basta una piega in una giacca per scatenare una guerra di interpretazioni e i consueti complotti. L’ultima ossessione nasce da una fotografia diffusa da “60 Minutes”, il programma simbolo del giornalismo televisivo americano, che ritrae Donald Trump prima dell’intervista registrata dopo l’attentato al gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Nello scatto, sotto la giacca compare un rigonfiamento anomalo. Tanto è bastato.

Nel giro di poche ore, sui social media si è acceso il consueto meccanismo della paranoia digitale. Per alcuni si tratterebbe di una cintura di sicurezza o di un giubbotto antiproiettile indossato dopo la sparatoria. Per altri, una sorta di supporto medico nascosto: qualcuno ha ipotizzato persino un dispositivo per dialisi o un macchinario per assistere funzioni vitali. Altri ancora, più sobriamente, parlano di semplice difetto del tessuto.

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Ma ormai il dettaglio conta meno della narrazione. “Che cosa c’è sotto quella giacca?”, ha scritto un utente rilanciando la foto diventata virale. Un altro: “Non sembra una piega normale, sembra un apparato”. E ancora: “Dopo l’attentato forse indossa protezioni che non vogliono mostrare”. Ipotesi, suggestioni, sospetti. Nessuna prova. È il solito copione di una parte dell’America che non osserva più: decifra. Ogni immagine è un indizio, ogni fotogramma una possibile rivelazione, ogni imperfezione materiale il segnale di un segreto nascosto.

60 Minutes released a photo of Trump ahead of their interview. What do you notice? pic.twitter.com/DjbzPSdjpu — Brad (@BraddrofliT) April 27, 2026

In fondo non è una novità. Nel 2004 fece scuola il “mystery bulge” di George W. Bush, quando durante un dibattito presidenziale una protuberanza sotto la giacca fece nascere teorie su auricolari, dispositivi elettronici e persino body armor. Anche allora nulla fu dimostrato. Ma il sospetto sopravvisse ai fatti. Oggi quel meccanismo è amplificato all’ennesima potenza.

Dopo il tentato assassinio di luglio, il clima politico americano è precipitato in una dimensione quasi psicotica, dove la realtà viene continuamente filtrata dalla sfiducia. L’attentato ha generato, nel giro di poche ore, un’esplosione di ricostruzioni alternative e contro-narrazioni, segnale di una polarizzazione che rende ogni evento materiale grezzo per il complotto. La foto di “60 Minutes” si inserisce in questo contesto. E diventa meno importante stabilire se sotto quella giacca ci sia una piega mal cucita, una protezione balistica o semplicemente nulla.

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La notizia vera è che milioni di persone ritengono plausibile che ci sia “qualcosa” e che venga nascosto. È il trionfo della “sospettologia” come forma di partecipazione politica. Si può sorridere dell’ennesima teoria sul “Trump cablato”, sul “Trump medicalizzato”, sul “Trump blindato”. Ma dietro il folklore social c’è un dato serio: la fiducia pubblica è così erosa che perfino un rigonfiamento sartoriale viene letto come prova di una cospirazione.