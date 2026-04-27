Trump sbotta con la giornalista tv: "Siete persone orribili". Bufera per il post di Obama

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Valerio Castro 27 aprile 2026 a

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Dopo la paura è l'ora delle polemiche. È bufera per un post dell'ex presidente Barack Obama in merito alla sparatoria avvenuta alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca dove era presente Donald Trump, a Washington. "Sebbene non disponiamo ancora di dettagli sui motivi della sparatoria di ieri sera alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca , è nostro dovere respingere l'idea che la violenza abbia un posto nella nostra democrazia", ​​ha scritto Obama su X. "È anche un monito che ci ricorda il coraggio e il sacrificio che gli agenti dei servizi segreti statunitensi dimostrano ogni giorno. Sono grato a loro - E sollevato che l'agente ferito stia bene", ha aggiunto.

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A sollevare il caso è Fox News, secondo cui invece è chiaro il movente dell'attentato fortunatamente fallito, contenuto in un documento che Cole Allen, l'insegnante di 31 anni arrestato, ha diffuso. Un manifesto che punta il dito contro Trump. L'uomo ha inoltre affermato esplicitamente di voler colpire uomini dell'amministrazione.

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Non è l'unica polemica. Durante un'intervista con la conduttrice di "60 Minutes" Norah O'Donnell, andata in onda domenica sera, Trump ha contestato la lettura di un estratto del manifesto di Allen. La giornalista ha letto i passaggi delle accuse incendiarie contro Trump e ha chiesto e una reazione al presidente. "Aspettavo che tu leggessi questo perché sapevo che l'avresti fatto... siete persone orribili", ha detto Trump, "hai letto queste sciocchezze scritte da qualche malato? Sono stato associato a cose che non mi riguardano minimamente. Io non sono nessuna di queste cose", ha detto. "Dovreste vergognarvi di leggere questo. Non dovreste leggere queste cose a '60 Minutes'. Siete una vergogna", ha attaccato il presidente contrariato dalla diffusione delle parole dell'attentatore.