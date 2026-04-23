Libano, Israele accusa Hezbollah: “Lanciato missile anticarro e violazione del cessate il fuoco”

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Fausta De Rossi 23 aprile 2026 a

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Israele ha accusato Hezbollah di avere violato il cessate il fuoco in Libano, a poche ore dalla seconda tornata di colloquio di pace a Washington. "Hezbollah ha lanciato un missile anticarro verso i soldati dell'Idf che operavano a sud della linea di Difesa avanzata nel Libano meridionale. Questo incidente costituisce una palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco", ha scritto su X il portavoce internazionale dell'Idf Nadav Shoshani. "Il missile anticarro è atterrato vicino ai soldati dell'Idf" tra cui "non sono stati segnalati feriti", ha riferito.

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L'esercito israeliano nel frattempo ha rinnovato l'ordine agli abitanti del sud del Libano a non avvicinarsi al fiume Litani e a non cercare di tornare a casa. "Ribadiamo che, durante il periodo di cessate il fuoco, l'Esercito di Difesa continua a mantenere le proprie postazioni nel sud del Libano per contrastare le continue attività terroristiche dell'organizzazione Hezbollah", si legge in una nota del portavoce dell'Idf in lingua araba. "Vi avvertiamo nuovamente che, per garantire la vostra sicurezza e quella dei vostri familiari, fino a nuovo avviso siete tenuti a non spostarvi a sud della linea dei villaggi indicati e nelle zone circostanti", ha spiegato in un post su Telegram corredato da una mappa dell'area. "Non è inoltre consentito avvicinarsi alla zona del fiume Litani, della valle di Salhani e di Salouki", ha avvertito, e "vi preghiamo di non attraversare e di non tornare" nei villaggi che figurano in una lunga lista di centri off-limits.