Germania, Reza Pahlavi imbrattato di rosso dopo conferenza

23 aprile 2026 a

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Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, è stato imbrattato di liquido rosso mentre usciva da un edificio dopo una conferenza stampa a Berlino dove si trovava nel corso del suo tour che ha coinvolto anche l'Italia. Il principe ereditario ha poi salutato i suoi sostenitori, allontanandosi in auto. Il presunto responsabile è stato immediatamente fermato dalla polizia.

Pahlavi ha criticato il governo tedesco per aver rifiutato di incontrarlo durante la sua visita, definendo "una vergogna" la scelta e sottolineando che i governi democratici dovrebbero "parlare con le persone che sono la voce di chi non ha voce". Dall'altra parte, il ministro degli Esteri Johann Wadephul ha risposto che "non è compito del governo condurre colloqui" con Pahlavi che si trova nel paese a titolo personale.