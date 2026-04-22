Unifil, un altro soldato ucciso da Hezbollah

22 aprile 2026 a

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L'attacco di Hezbollah che lo scorso giorno aveva provocato la morte di un soldato francese inquadrato nelle forze Unifil ha provocato oggi 22 aprile un'altra vittima. E' il caporale Anicet Girardin, che ieri era stato rimpatriato dal Libano per le ferite provocate dai terroristi sciiti libanesi.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che il soldato "è morto per la Francia", aggiungendo che la Nazione domani gli renderà omaggio" salutando con emozione la sua memoria e il suo sacrificio.