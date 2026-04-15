Roma, Zelensky in visita incontra Meloni e Mattarella

15 aprile 2026 a

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La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Il bilaterale è stato l'occasione per ribadire la vicinanza del governo di Roma a Kyev nella sua guerra contro la Russia. Verso Mosca, che continua "a non mostrare segnali concreti" nel processo negoziale, l'Italia continuerà "a promuovere, in sede G7 e in sede di Unione Europea, la pressione economica". Putin "insiste negli attacchi contro i civili e persevera nel colpire le infrastrutture indispensabili per la popolazione" e quindi in Europa "si appresta ad arrivare il ventesimo pacchetto di sanzioni per ridurre ulteriormente le entrate che alimentano la macchina bellica".

Per Palazzo Chigi, dunque, massimo sostegno finanziario e politico per garantire la sopravvivenza dell'Ucraina. La premier è poi tornata a parlare dei macro-sistemi, ribadendo l'importanza dell'alleanza euro-atlantica e sottolineando che "un Occidente diviso, un'Europa spaccata, sarebbero l'unico vero regalo che potremmo fare a Mosca". E proprio sul fronte della cooperazione, Meloni ha rivelato di aver approfondito con Zelensky il dossier sulla difesa perché l'Italia "è molto interessata a sviluppare una produzione congiunta sulla materia dei droni, settore nel quale sappiamo bene che l'Ucraina in questi anni è diventata una nazione guida". Non è solamente un dovere morale, spiega il capo del Governo, ma "una necessità strategica perché in gioco non ci sono solamente la dignità, la libertà e l'indipendenza di Kiev, ma anche la sicurezza dell'Europa, nel senso più ampio del termine".

Dopo l'incontro a Palazzo Chigi, Zelensky è stato poi ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Le ribadisco che l'Italia sarà sempre a fianco dell'Ucraina", ha detto il capo dello Stato che ha rinnovato anche "il sentimento di amicizia profonda che lega Ucraina a Italia"