Ucraina, la strategia di Kallas: "Giunta l'ora di sbloccare il prestito a Kiev"

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16 aprile 2026 a

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"La Russia ha nuovamente preso di mira e ucciso deliberatamente civili ucraini. Con il suo esercito bloccato sul campo di battaglia. Mosca continua a ricorrere al terrore contro gli innocenti. La Russia vuole più guerra, quindi la nostra risposta e un maggiore aiuto all'Ucraina, maggiore pressione sulla Russia e piena responsabilità per i crimini di guerra. L'Europa fa la sua parte". Lo afferma su X l'Alta Rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas.

L'Europa dice no a Trump su Hormuz. Niente aiuto dell'Ue nella guerra contro l'Iran

"Nei giorni scorsi - aggiunge - Germania e Ucraina hanno raggiunto un accordo per la fornitura di armi da 4 miliardi di euro, il Regno Unito ha annunciato il suo più grande pacchetto di droni di sempre e i Paesi Bassi hanno promesso 200 milioni di euro, tra gli altri impegni. Da parte dell'Ue, e giunto il momento di sbloccare il prestito di 90 miliardi di euro e procedere con il ventesimo pacchetto di sanzioni. Il Consiglio Affari Esteri se ne occuperà la prossima settimana".