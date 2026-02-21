Budapest, il premier Orban paragona Kallas a Napoleone e Hitler: "Pensa di poter sconfiggere la Russia"

Foto: Ansa

Angela Bruni 21 febbraio 2026 a

a

a

Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha accostato l'Alto Rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza, Kaja Kallas, a Napoleone Bonaparte e Adolf Hitler, due figure storiche le cui ambizioni imperiali si infransero a causa di una fallita invasione della Russia. "Sperano che sconfiggeranno la Russia sul territorio ucraino e costringeranno la Russia a pagare le riparazioni e, in questo modo recuperare il loro denaro", ha dichiarato Orban durante un comizio elettorale trasmesso dalla televisione ungherese. "Non aggiungerò ulteriori commenti", ha proseguito il primo ministro magiaro, il cui partito Fidesz è dato in svantaggio dai sondaggi in vista delle elezioni politiche del prossimo 12 aprile, "dirò solo che ci provarono anche Napoleone e Hitler e non funzionò, ora proverà Kaja Kallas".