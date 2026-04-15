La strategia di Giorgia Meloni: "Avanti con sanzioni alla Russia"

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15 aprile 2026 a

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"L'Italia continuerà a promuovere, in sede G7 e in sede di Unione Europea, la pressione economica sulla Federazione Russa che continua a non mostrare segnali concreti nel percorso negoziale, insiste negli attacchi contro i civili e persevera nel colpire le infrastrutture indispensabili per la popolazione. Il ventesimo pacchetto di sanzioni che l'Europa si appresta ad adottare rappresenta, da questo punto di vista, un passaggio importante per ridurre ulteriormente le entrate che alimentano la macchina bellica russa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Allo stesso modo - ha proseguito Meloni - continueremo a lavorare anche per garantire l'erogazione del sostegno finanziario che è stato deciso dal Consiglio europeo che è uno strumento fondamentale per garantire la sopravvivenza dell'Ucraina perché un'eventuale crisi finanziaria di Kiev produrrebbe danni incalcolabili anche per l'intera stabilità europea".

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La premier ha anche ribadito la necessità di mantenere l'unità dell'Unione europea. "Gli sforzi diplomatici per arrivare a una pace giusta e duratura chiamano direttamente in causa l'Europa e l'Italia che intende continuare a fare la sua parte per arrivare a soluzioni condivise che tutelino la sovranità di Kiev e che assicurino la solidità dell'Alleanza euro-atlantica perché un Occidente diviso, un'Europa spaccata sarebbero l'unico vero regalo che potremmo fare a Mosca".