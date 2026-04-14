Washington, iniziati i negoziati fra Israele e Libano

14 aprile 2026 a

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Parallelamente alla possibile ripresa dei negoziati fra Usa e Iran in Pakistan, a Washington sono iniziati i colloqui diretti fra Israele e Libano (i primi dal 1993). A mediare l'incontro è il segretario di Stato americano Marco Rubio alla presenza dell'ambasciatore di Israele, Yechiel Leiter, del Libano, Nada Hamdé Mouwad, degli Usa a Beirut, Michel Issa, e di quello all'Onu Mike Waltz.

Il presidente del Libano, Joseph Aoun, si è detto speranzoso che "l'incontro segni l'inizio della fine delle sofferenze del popolo libanese in generale e del popolo del sud in particolare". Dal paese dei Cedri, la richiesta è quella del ritiro dell'esercito israeliano dal sud del paese, così da assumersi "piena responsabilità della sicurezza" sulla ragione. Proposta su cui però pende la presenza di Hezbollah, che finora ha scavalcato l'esercito libanese e costituito una minaccia tale per Israele da spingerlo a iniziare le operazioni militari.

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha invitato Israele e Libano a cogliere una "opportunità storica" per la pace e ribadendo la speranza di "poter delineare un quadro su cui sviluppare una pace attuale e duratura". La strada verso un'uscita diplomatica del conflitto in corso appare molto tenue, nel momento in cui il cessate il fuoco tra iraniani e americani rischia di crollare dopo il fallimento del primo incontro di Islamabad.