Ungheria, von der Leyen esulta per la vittoria di Magyar: “Ora sblocchiamo i fondi Ue”

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Luigi Frasca 13 aprile 2026 a

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La Commissione Europea lavorerà "intensamente" con il nuovo governo ungherese di Peter Magyar, quando si sarà insediato, per sbloccare i fondi Ue destinati all'Ungheria, perché il "popolo ungherese" li "merita". E lavorerà anche per sbloccare il prestito da 90 miliardi di euro che l'Ue ha promesso all'Ucraina per finanziarla nel 2026-27. Lo spiega la presidente Ursula von der Leyen, durante un punto stampa a Bruxelles, dopo il collegio dei commissari, all'indomani della vittoria di Tisza nelle elezioni ungheresi.

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Von der Leyen, che preferisce una comunicazione unidirezionale, ha scelto di spiegare i contenuti del collegio dei commissari non in sala stampa, come si fa di solito in questi casi per consentire un numero congruo di domande, ma al Vip Point, dove le domande dei giornalisti possono essere ridotte al minimo. "Oggi l'Europa è ungherese - ha esordito - senza alcun dubbio. Il popolo ungherese si è espresso e ha riappropriato del proprio percorso europeo". Quella riportata da Peter Magyar, ha aggiunto, "è una vittoria per le libertà fondamentali. E voglio dire al popolo ungherese: ce l'avete fatta di nuovo, contro ogni previsione, come avete fatto nel 1956, quando vi siete coraggiosamente ribellati" contro i sovietici, "come avete fatto nel 1989, quando siete stati i primi a tagliare il filo spinato che divideva il nostro continente".

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Per von der Leyen, "con questo risultato, la nostra Unione è più forte. La nostra Unione è più unita. Ieri sera è stata una serata eccezionale. Naturalmente, inizieremo a collaborare con il governo il prima possibile" sul prestito all'Ucraina e sul ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, "per compiere progressi rapidi e attesi da tempo, a beneficio del popolo ungherese". Secondo von der Leyen, "c'è molto lavoro da fare, poiché l'Ungheria sta tornando sul cammino europeo. Oggi è un giorno da festeggiare. Vorrei quindi ricordare ciò che dissi una volta in un discorso al popolo ungherese: siamo un'unica famiglia". "La vostra storia - ha chiosato - è la nostra storia. Il vostro futuro è il nostro futuro. E cammineremo con voi in ogni passo del cammino". Ora, ha continuato von der Leyen, "il nuovo governo deve essere insediato. Questo è importante. Ci metteremo in contatto immediatamente. Se si osservano le dichiarazioni di Peter Magyar e i suoi annunci nella sfera pubblica durante la campagna elettorale, si può già notare che ha le idee molto chiare sul percorso europeo". È poi "altrettanto chiaro che si impegna, insieme al nuovo governo, a continuare a collaborare con noi sui diversi temi aperti. Per me è molto importante lavorare intensamente con il nuovo governo ungherese sui fondi che devono essere erogati, sulle riforme che devono essere attuate, sui fondi che possono essere erogati, perché il popolo ungherese se li merita". Quindi, ha concluso, "lasciamo che si insedi. Penso che questa sia la parte più importante. Ma Magyar è stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni pubbliche su ciò che intende fare".