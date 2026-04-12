Elezioni in Ungheria, Magyar in vantaggio: "Ottimista sul risultato"

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12 aprile 2026 a

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Con il 14,7% dei voti scrutinati in Ungheria cresce il vantaggio del partito di opposizione Tisza, a cui i nuovi dati parziali assegnano 125 seggi su 199 in Parlamento contro i 65 attribuiti a Fidesz del premier Viktor Orban. Lo riferiscono i media ungheresi. L'estrema destra di Mi Hazanak otterrebbe 8 seggi. Va sottolineato che il vantaggio di Tisza appare molto più netto nei seggi uninominali che nei voti di lista. Il "numero magico" è 133 seggi, la "super maggioranza" dei due terzi che consentirebbe a Peter Magyar, se eletto primo ministro, di cambiare la Costituzione.

Orban e anti Orban. Capezzone: occhio ai commenti frettolosi

Il leader dell'opposizione ungherese Peter Magyar, che si è detto "cautamente ottimista" sulla possibilità di vincere le elezioni contro Viktor Orban, ha evocato brogli elettorali ai seggi. "Stiamo parlando di frodi elettorale a vari livelli, alcuni delle quali gravi - ha detto in una conferenza stampa - Stiamo adottando le misure necessarie, presenteremo denunce e, come avevamo previsto, sporgeremo accuse. Chiunque abbia commesso o incitato alla frode elettorale sarà chiamato a risponderne davanti alla legge".