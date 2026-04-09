Putin annuncia tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa

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09 aprile 2026 a

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Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa. Lo rende noto il servizio stampa del Cremlino. "Per decisione del Comandante in capo supremo delle Forze armate della Federazione Russa, in vista dell'imminente festivita' ortodossa della Pasqua, viene dichiarato un cessate il fuoco dalle 16 dell'11 aprile fino alla fine della giornata del 12 aprile 2026", si legge nel comunicato.

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Il Cremlino ha inoltre sottolineato che la Russia si aspetta che l'Ucraina segua l'esempio di Mosca con un cessate il fuoco a Pasqua. "Diamo per scontato che la parte ucraina seguirà l'esempio della Federazione Russa", si legge nella dichiarazione. Alle truppe russe è stato ordinato di cessare le ostilità in tutte le direzioni durante la tregua di Pasqua dell'11 e 12 aprile ma di rimanere pronte a contrastare qualsiasi aggressione nemica. "Il Ministro della Difesa russo A.R. Belousov e il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Comandante del Gruppo di Forze Congiunte, Generale dell'Esercito V.V. Gerasimov, hanno ricevuto istruzioni di cessare le operazioni militari in tutte le direzioni per questo periodo. Le truppe devono tenersi pronte a contrastare qualsiasi possibile provocazione da parte del nemico, così come qualsiasi azione aggressiva", si legge nella dichiarazione del Cremlino.