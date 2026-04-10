Artemis II, gli astronauti pronti al rientro: cautela e occhi puntati

10 aprile 2026 a

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I quattro astronauti della missione lunare Artemis 2 della Nasa si stanno preparando per il loro ritorno sulla Terra. Dopo essere stati svegliati dalla canzone "Under Pressure" dei Queen e David Bowie, l'equipaggio ha effettuato ulteriori test scientifici e ha iniziato a riporre le attrezzature. L'equipaggio - composto dagli astronauti statunitensi Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman e dal canadese Jeremy Hansen - dovrebbe ammarare nell'Oceano Pacifico stasera in condizioni metereologiche favorevoli.

Il direttore della Nasa, Rick Henfling, ha affermato che Artemis II dovrebbe raggiungere una velocità massima di 10.657 metri al secondo. Dopo un incredibile volo intorno alla Luna, il primo dopo oltre 50 anni, gli astronauti dovranno attraversare nuovamente l'atmosfera terrestre per poggiarsi sulle acque al largo della California. Una manovra complessa, che infatti viene vissuta con cautela. "Potremo iniziare a festeggiare quando l'equipaggio sarà al sicuro", ha sottolineato in una conferenza stampa il vicedirettoree dell'Agenzia spaziale Amit Kshatriya.

L'ammaraggio dovrebbe concludere questa missione di dieci giorni che finora si è svolta alla perfezione. Un ritorno sano e salvo darebbe alla Nasa il sollievo di essere riuscita a rimandare gli astronauti nello spazio profondo, per la prima volta dalla fine del programma Apollo nel 1972, dopo anni di ritardi e dubbi. Un successo che richiede che lo scudo termico di Orion resista ai 2.700 C generati dall'attrito con l'atmosfera.