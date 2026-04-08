Hormuz, l'Iran detta le regole e impone pedaggi in criptovaluta nello Stretto

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Andrea Riccardi 08 aprile 2026 a

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L'Iran richiederà alle compagnie di navigazione il pagamento di pedaggi in criptovaluta per il transito delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, nel tentativo di mantenere il controllo sul passaggio attraverso questa importante via navigabile durante il cessate il fuoco di due settimane. Hamid Hosseini, portavoce dell'Unione degli esportatori iraniani di petrolio, gas e prodotti petrolchimici, ha dichiarato mercoledì al Financial Times che l'Iran intende riscuotere pedaggi da ogni petroliera di passaggio e valutare ciascuna nave. "L'Iran deve monitorare ciò che entra ed esce dallo stretto per garantire che queste due settimane non vengano utilizzate per il trasferimento di armi", ha affermato Hosseini, la cui associazione di categoria collabora strettamente con lo Stato. "Tutto può passare, ma la procedura richiederà tempo per ogni nave e l'Iran non ha fretta", ha aggiunto.

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Le decisioni sulle condizioni per il transito attraverso lo stretto sono prese dal Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Le dichiarazioni di Hosseini suggeriscono che l'Iran richiederà a tutte le petroliere di utilizzare la rotta settentrionale, più vicina alla sua costa, sollevando interrogativi sulla disponibilità delle navi legate a stati occidentali o del Golfo a rischiare il transito. Hosseini ha affermato che ogni petroliera deve inviare un'e-mail alle autorità riguardo al suo carico, dopodiché l'Iran le informerà del pedaggio da pagare in valute digitali. Ha affermato che la tariffa è di 1 dollaro al barile di petrolio, aggiungendo che le petroliere vuote possono passare liberamente. "Una volta ricevuta l'e-mail e completata la valutazione da parte dell'Iran, le navi hanno a disposizione pochi secondi per pagare in bitcoin, garantendo così che non possano essere rintracciate o confiscate a causa delle sanzioni", ha aggiunto Hosseini.

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Mercoledì, le petroliere presenti nel Golfo hanno ricevuto un messaggio radio che le avvertiva che sarebbero state prese di mira da attacchi militari se non avessero prima ottenuto l'approvazione delle autorità iraniane. "Se qualche imbarcazione tenterà di transitare senza autorizzazione, sarà distrutta", si legge nella trasmissione, che è in inglese, secondo una registrazione condivisa con il Financial Times. Il destino del transito attraverso lo stretto è una delle questioni più spinose che i negoziatori si trovano ad affrontare nel tentativo di trasformare un cessate il fuoco temporaneo in una pace duratura, poiché il desiderio dell'Iran di mantenere la propria influenza su questa via d'acqua strategica si scontra la ferma opposizione degli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Mercoledì gli armatori occidentali hanno dichiarato di adottare un approccio prudente in attesa di dettagli su come e se lo stretto potrebbe essere riaperto, dato che al momento nessuna nave si avventura nel transito, a parte due collegate all'Iran. Maersk, la seconda compagnia di navigazione più grande al mondo, ha dichiarato di "stare lavorando con urgenza" per chiarire i termini. "Il cessate il fuoco potrebbe creare opportunità di transito, ma non garantisce ancora la piena certezza del trasporto marittimo", ha affermato la compagnia, aggiungendo che continuerà ad adottare un "approccio prudente" per quanto riguarda le merci e che non ha ancora apportato modifiche a servizi specifici. Consentire all'Iran di continuare a controllare questa cruciale via d'acqua sarà probabilmente molto sgradito agli stati del Golfo, tra cui Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Ciò solleva interrogativi anche per l'OPEC+, il gruppo dei produttori di petrolio, con gli analisti che avvertono che cedere all'Iran il controllo di Hormuz potrebbe alterare radicalmente gli equilibri di potere all'interno dell'organizzazione, conferendo a Teheran un potenziale diritto di veto sulle esportazioni dei membri rivali. Ali Shihabi, commentatore vicino alla corte reale saudita, ha affermato che il regno esigerà un accesso "senza ostacoli" ai mercati globali. "Consentire all'Iran qualsiasi forma di controllo sullo stretto sarebbe una linea rossa", ha dichiarato Shihabi. "La priorità deve essere l'accesso senza ostacoli attraverso lo stretto". Mercoledì, nonostante il cessate il fuoco, l'oleodotto East-West dell'ArabiaSaudita, una delle principali vie di trasporto del petrolio saudita utilizzata per deviare le esportazioni verso il Mar Rosso, è stato colpito da un drone. Secondo le stime dei dirigenti del settore, dalle 300 alle 400 navi sono in attesa di lasciare il Golfo non appena sarà possibile transitarvi in sicurezza, e uno di loro ha definito la zona un "parcheggio". Diversi operatori commerciali hanno affermato di ritenere che la situazione nei prossimi giorni assomiglierà al sistema sviluppatosi nelle ultime due settimane, in cui solo un numero limitato di navi, autorizzate dall'Iran, è autorizzato a transitare su una rotta specifica. Durante il conflitto, ciò si limitò in gran parte a navi che avevano generalmente intrattenuto rapporti commerciali con l'Iran e che non erano collegate agli Stati Uniti, a Israele o agli stati del Golfo che avevano fornito basi per gli attacchi.