Guerra in Ucraina, Vance attacca l'Europa: “Leader assenti”. Ma promuove Meloni e Orban

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Andrea Riccardi 08 aprile 2026 a

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JD Vance ha criticato duramente i leader europei per non aver fatto abbastanza per porre fine all'invasione russa dell'Ucraina. "Siamo rimasti delusi da molti leader politici europei perché non sembrano particolarmente interessati a risolvere questo conflitto", ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti durante la visita in Ungheria. Il conflitto in Ucraina è "la guerra più difficile da risolvere", ha aggiunto Vance. "Per certi versi, pensavamo che sarebbe stata la più facile, ma si è rivelata la più difficile", ha detto incontrando gli studenti di Budapest.

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"Ci stiamo lavorando da 14 mesi e continueremo", ha detto, aggiungendo che sono stati compiuti "progressi significativi". "Siamo davvero riusciti a far sì che ucraini e russi esprimessero le loro posizioni e, col tempo, queste si sono avvicinate sempre di più", ha continuato "Ovviamente non abbiamo ancora raggiunto la fase finale del necessario percorso di risoluzione, ma sono piuttosto ottimista perché, fondamentalmente, la guerra ha cessato di avere senso". Il vicepresidente ha invitato entrambe le parti "a non litigare per pochi chilometri quadrati di territorio".

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Ha anche elogiato Orban definendolo "il leader più utile" perché ha "incoraggiato" gli Stati Uniti "a comprendere veramente la situazione, a capire, dal punto di vista sia degli ucraini che dei russi, cosa sia necessario per porre fine al conflitto". Vance, che come evidenziato si è detto "deluso" dal comportamento dei leader europei di fronte alla crisi ucraina, oltre ad Orban ha "salvato" anche Giorgia Meloni: "L'Ue non sembra particolarmente interessata a risolvere questo specifico conflitto. Ma abbiamo ricevuto molto aiuto da alcuni nostri amici" ha aggiunto, citando la Presidente del Consiglio italiana e il primo ministro ungherese.