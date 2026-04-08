Iran, ecco “Ghost Murmur”: la super tecnologia degli Usa per ritrovare il pilota disperso

Fausta De Rossi 08 aprile 2026 a

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Individuare un uomo nascosto nel nulla, senza segnali radio né contatti visivi, non è più fantascienza. Secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa americana, un’operazione condotta dalla CIA avrebbe dimostrato sul campo le potenzialità di una tecnologia destinata a cambiare gli equilibri militari. Il sistema, battezzato “Ghost Murmur”, sarebbe stato utilizzato per localizzare il pilota americano precipitato in Iran dopo l’abbattimento del suo F-15E Strike Eagle nei pressi di Isfahan.

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L’uomo, rimasto nascosto per due giorni in un crepaccio per evitare di essere individuato dai nemici, è stato rintracciato grazie a un elemento impossibile da spegnere: il battito cardiaco. Il cuore del sistema è una combinazione avanzata di magnetometria quantistica e intelligenza artificiale, sviluppata – secondo le fonti – dalla divisione segreta Skunk Works della Lockheed Martin. In pratica, la tecnologia riesce a captare la debolissima impronta elettromagnetica generata dal cuore umano e a distinguerla dal rumore di fondo, anche su aree vastissime.

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Un salto tecnologico che consente di isolare un segnale vitale in mezzo al nulla, trasformando ogni essere umano in una “firma” individuabile, soprattutto in ambienti isolati come deserti o zone di guerra. Non a caso, il sistema è stato già testato su piattaforme operative come gli elicotteri Sikorsky UH-60 Black Hawk e potrebbe in futuro essere integrato anche su velivoli di ultima generazione come l’F-35 Lightning II. La tecnologia sfrutta sensori quantistici capaci di rilevare variazioni magnetiche infinitesimali, legate all’attività elettrica del corpo umano. A differenza degli strumenti tradizionali, questi dispositivi utilizzano proprietà atomiche avanzate per intercettare segnali altrimenti impercettibili, poi analizzati da algoritmi in grado di filtrare interferenze ambientali. Al netto delle polemiche e delle inevitabili implicazioni etiche, il messaggio che arriva da questa operazione è chiaro: la superiorità tecnologica americana continua a fare la differenza. Come ha sintetizzato il direttore della CIA John Ratcliffe, il pilota era invisibile al nemico, ma non agli Stati Uniti. Un risultato che segna un punto a favore dell’intelligence occidentale e dimostra, ancora una volta, come l’innovazione resti il vero campo di battaglia su cui si gioca la sicurezza globale.