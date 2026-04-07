Iran, Mojtaba Khamenei è incosciente e in gravi condizioni. Il Times scodella la bomba

Andrea Riccardi 07 aprile 2026 a

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Mojtaba Khamenei, Guida suprema dell'Iran, sarebbe privo di sensi e in cura nella città di Qom. Lo riporta il 'The Times'. Secondo quanto riferito da un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell'intelligence di Israele e Stati Uniti Mojtaba Khamenei si troverebbe in stato di incoscienza e in "gravi condizioni che non gli consentono di partecipare ad alcuna decisione del regime". Il documento, secondo il Times, sostiene inoltre che le agenzie di intelligence israeliane e statunitensi sarebbero da tempo a conoscenza delle condizioni di salute di Khamenei, che ha preso il posto del padre come Guida Suprema.

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E proprio nelle scorse ore è arrivato un nuovo messaggio della Guida iraniana, che parla per esprimere le proprie condoglianze per la morte del capo dell'intelligence dei Pasdaran, Majid Khademi. "Ancora una volta, in seguito alle sconfitte subite dal nemico americano-sionista nella sua guerra imposta contro il popolo e i coraggiosi mujahiddin dell'Iran islamico, e al fallimento dei suoi piani sinistri - afferma Mojtaba Khamanei in una nota - questo nemico ha fatto ricorso alla sua solita arma: il terrorismo sionista, assassinando uno dei leader dell'establishment di intelligence e sicurezza del Paese". "Il generale Seyyed Majid Khademi ha raggiunto la grazia del martirio dopo decenni di lotta instancabile e silenziosa nei campi della sicurezza, dell'intelligence e della difesa - gli rende omaggio la guida suprema - Tuttavia, i combattenti e mujahiddin e le forze armat sono diventati una struttura solida che né l'assassinio né il crimine possono interrompere nel perseguimento dei loro obiettivi jihadisti”. Parole scritte da qualcun altro che usa il suo nome come fantoccio?