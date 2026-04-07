Iran, l'annuncio di Trump: "Un'intera civiltà morirà per sempre"

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07 aprile 2026 a

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"Stanotte morirà un'intera civiltà, per sempre. Non vorrei che accadesse ma probabilmente succederà". Lo scrive su Truth il presidente americano Donald Trump. Poi, aggiunge: "Tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di rivoluzionario e meraviglioso potrà accadere, chi lo sa? Lo scopriremo stanotte, in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di estorsioni, corruzione e morte, finalmente finiranno. Dio benedica il grande popolo dell'Iran!".

Corridoi alternativi marittimi e terrestri: il piano per sganciarsi dal ricatto dell'Iran su Hormuz

Intanto la Casa Bianca nega di aver preso in considerazione l'uso di armi nucleari contro l'Iran, poco dopo che Donald Trump ha annunciato che "un'intera civiltà morira stanotte" se il suo ultimatum non verrà rispettato. "Nulla di ciò che dice il Vicepresidente "suggerisce" una cosa del genere, pagliacci!", ha scritto la Casa Bianca su X rispondendo a un account associato all'ex candidata democratica alla presidenza Kamala Harris (@HQNewsNow).