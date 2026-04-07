Istanbul, attacco al consolato israeliano: scontro a fuoco con la polizia, c'è un morto

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Fausta De Rossi 07 aprile 2026 a

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Scontro a fuoco davanti al consolato israeliano a Istanbul fra tre uomini armati e la polizia: un attentatore è stato ucciso e altri due sono stati feriti e arrestati. Feriti anche due agenti. Lo ha confermato il prefetto di Istanbul, Davut Gul, correggendo le prime notizie secondo cui i morti erano due. Il ministro della Giustizia turco, Akn Gurlek, ha annunciato l'apertura immediata di un'indagine sull'attacco. Sul caso è intervenuto il ministro dell'Interno turco, Mustafa Ciftci: "Tre individui che hanno ingaggiato uno scontro armato con i nostri agenti in servizio davanti ai blocchi del complesso Yap Kredi Plaza a Istanbul sono stati neutralizzati. Nello scontro, due dei nostri eroici poliziotti sono rimasti leggermente feriti". Le identità dei terroristi sono state accertate; due sono fratelli. Il ministro dell'Interno ha dichiarato che uno dei tre, giunto a Istanbul da Smirne con un veicolo a noleggio, "ha legami con un'organizzazione che sfrutta la religione". Il prefetto ha parlato di "terrorismo di matrice religiosa". Secondo i media israeliani, era affiliato dell'Isis.

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Secondo l'emittente turca NTV e altre fonti sul posto, i tre sono arrivati davanti all'edificio che ospita il Consolato Generale israeliano su Buyukdere Avenue, nel distretto di Besiktas, indossando abiti mimetici tattici, con zaini e armati di armi di precisione capaci di colpire a lunga distanza. Il consolato è chiuso da tempo, con la sola presenza di forze di polizia a presidio esterno. Le misure di sicurezza attorno alla sede erano comunque state rafforzate in seguito alla guerra a Gaza. I sospettati hanno aperto il fuoco contro gli agenti presenti. Lo scontro a fuoco è durato circa dieci minuti.

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Il ministro della Giustizia Gurlek ha annunciato, in una dichiarazione sui social media, l'avvio di un'indagine da parte della Procura di Istanbul. "Nell'ambito dell'indagine sono stati incaricati un procuratore aggiunto e due pubblici ministeri, che sono andati rapidamente sul luogo per avviare gli accertamenti. Le attività proseguono sotto il coordinamento della Procura capo di Istanbul, in collaborazione con le forze dell'ordine competenti, con l'obiettivo di chiarire completamente tutti gli aspetti dell'incidente. L'indagine è condotta in modo meticoloso e approfondito", ha aggiunto.