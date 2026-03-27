Ucraina, accordo di Zelensky con l'Arabia Saudita: c'è l'intesa sulla difesa

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Andrea Riccardi 27 marzo 2026 a

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la firma di un accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Kiev e l’Arabia Saudita, siglato tra i rispettivi ministeri prima di un incontro con il principe ereditario Mohammed bin Salman Al Saud. In un messaggio pubblicato sui social, Zelensky ha sottolineato la disponibilità dell’Ucraina a condividere tecnologie ed esperienza, in particolare nei sistemi di difesa, con l’obiettivo di rafforzare la protezione delle vite umane.

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Il capo dello Stato ha inoltre evidenziato come l’esperienza maturata da Kiev negli ultimi anni, tra attacchi con missili balistici e droni, rappresenti un elemento utile anche per gli altri Paesi del Golfo, oggi esposti a minacce simili per via della guerra tra Usa-Israele e l'Iran. Secondo Zelensky, la collaborazione potrebbe rivelarsi vantaggiosa per entrambe le parti, considerando anche le capacità saudite di interesse per l’Ucraina. Nel corso dei colloqui sono stati affrontati anche i principali dossier internazionali, dalla situazione in Medio Oriente ai rapporti tra Russia e Iran, fino agli sviluppi dei mercati energetici e a possibili forme di cooperazione nel settore.

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Sul fronte del conflitto con Mosca, intanto, emergono segnali di possibili sviluppi sul tema dei prigionieri di guerra. Il capo dell’ufficio del presidente ucraino Kyrylo Budanov ha fatto sapere che sono in corso trattative con la Russia per un nuovo scambio, che potrebbe concretizzarsi in occasione della Pasqua. «I negoziati sono in corso e ci saranno nuovi scambi. Spero davvero che entro Pasqua assisteremo tutti a uno scambio importante», ha dichiarato, sottolineando che il lavoro per riportare a casa i militari ucraini detenuti prosegue senza interruzioni.