Iran, piano in 15 punti degli Usa per porre fine alla guerra e negoziati nel fine settimana

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Andrea Riccardi 25 marzo 2026 a

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Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Rafael Grossi, ha affermato che nei prossimi giorni potrebbero esserci colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. "Credo questa bella settimana a Islamabad", ha sottolineato. Secondo quanto riferito da Reuters, gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran un piano in 15 punti per porre fine alla guerra Il piano è stato recapitato tramite il Pakistan. Non è chiaro se Israele aderisca alla proposta, né se Teheran sia disposta ad accettare il documento come base per i negoziati.

Funzionari pakistani hanno dichiarato che la proposta riguardava in linea generale l'allentamento delle sanzioni, una riduzione del programma nucleare iraniano, restrizioni al programma missilistico balistico e l'accesso per la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. Separatamente, un funzionario egiziano coinvolto negli sforzi di mediazione tra Iran e Stati Uniti ha affermato che la proposta era un "accordo globale" per raggiungere una tregua, ma ha avvertito che viene "considerata" come una base per ulteriori negoziati. Ai colloqui la delegazione Usa potrebbe essere guidata dal vicepresidente JD Vance.

Donald Trump ha affermato che i negoziati per porre fine alla guerra con l'Iran sono in corso "proprio ora" e che l'Iran ha accettato di "non possedere mai" un'arma nucleare. Ieri il presidente americano aveva dichiarato di aver "vinto questa guerra". Sostenendo che Teheran gli aveva fatto un "regalo" "legato al petrolio e al gas" che riguardava lo Stretto di Hormuz, senza fornire ulteriori dettagli". La notinon è però confermata dal governo di Teheran, che questa mattina ha proseguito i bombardamenti contro obiettivi militari nei Paesi del Golfo Persico.