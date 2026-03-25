Iran, Londra e Parigi guidano la coalizione per riaprire lo Stretto di Hormuz

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Leonardo Ventura 25 marzo 2026 a

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La Gran Bretagna e la Francia presiederanno questa settimana i colloqui militari che coinvolgeranno 30 nazioni per formare una coalizione per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato un funzionario della difesa britannica. La scorsa settimana, Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, Giappone e Paesi Bassi avevano dichiarato di essere pronti "a contribuire agli sforzi necessari per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz". Altri 24 paesi hanno poi appoggiato questa dichiarazione. "Ci si aspetta che ci sia un ulteriore incontro, tra i capi di stato maggiore della difesa del gruppo allargato che ha ora firmato entro la fine di questa settimana", ha detto il funzionario. Il Capo di Stato maggiore della difesa delle forze armate britanniche, Richard Knighton, ha presieduto domenica una riunione dei sei paesi iniziali più il Canada, secondo quanto riportato dal quotidiano The Times. Lo Stretto mette in collegamento il Golfo Persico e l'oceano Indiano. Attraverso Hormuz, chiuso a causa della guerra in corso tra Iran, Stati Uniti e Israele, transita il 20% dei traffici mondiali di petrolio.