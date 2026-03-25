Baltico, droni su Estonia e Lettonia. L'ombra dello scontro Kyev-Mosca

25 marzo 2026 a

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Un drone russo si è abbattuto su territorio estone colpendo una ciminiera della centrale elettrica di Auvere, senza però provocare feriti né provocare danni alle infrastrutture elettriche. La procuratrice generale dell'Estonia, Astrid Asi, ha spiegato che sulla base delle "informazioni attuali" il colpo "non era diretto" verso il paese e che le prime indagini chiariranno le circostanze più specifiche. Secondo prime spiegazioni, il fatto sarebbe avvenuto nel corso di scontri a mezzo droni fra russi e ucraini nella regione del Mar Baltico. Il governo estone, comunque, si è riunito in seduta d'emergenza per valutare "l'incidente di sicurezza".

Poco dopo il fatto un altro drone proveniente da territorio russo si è schiantato in Lettonia, sebbene per la premier Evika Silina si tratterebbe di un mezzo "probabilmente ucraino". L'Aeronautica militare ha riferito di aver identificato "un veicolo aereo senza pilota nello spazio aereo lettone proveniente dalla Russia" e che "i sistemi di allarme rapido hanno rilevato un suono simile a un'esplosione" nella regione di Kraslava, al confine con la Bielorussia, alleata di Mosca. I resti del drone sono stati recuperati e nessun civile è rimasto ferito e l'incidente non ha causato danni materiali. "Questi sono gli effetti della guerra di aggressione su larga scala della Russia" ha affermato il direttore generale del Servizio di sicurezza interna estone (Iss), Margo Palloson, aggiungendo di temere "il verificarsi di simili incidenti in futuro".