Londra, quattro ambulanze ebraiche date alle fiamme. Si indaga per odio antisemita

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Alberto Russo 23 marzo 2026 a

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Quattro ambulanze di un'organizzazione ebraica sono state date alle fiamme a Londra e per le autorità britanniche si tratta di un attacco antisemita. I vigili del fuoco sono stati allertati verso l'1:40 del mattino di un incendio a Highfield Court a Golders Green e quando sono arrivati sul posto hanno scoperto che più cilindri dei veicoli erano esplosi e hanno mandato in frantumi i vetri alle finestre di un edificio adiacente. La polizia ha riferito che i mezzi bruciati erano quattro ambulanze Hatzalah appartenenti al servizio della comunità ebraica. "L'attacco doloso viene trattato come un reato d'odio antisemita", ha dichiarato la polizia in un comunicato. Non sono stati segnalati feriti e tutti gli incendi sono stati spenti. Si cercano tre sospettati. "Stiamo esaminando le telecamere di sorveglianza e siamo a conoscenza di filmati circolati online", ha detto la sovrintendente Sarah Jackson. Le case vicine al luogo dell'incendio sono state evacuate per precauzione e le strade adiacenti chiuse.

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Shomrim North West London, un ente di beneficenza e gruppo volontario di sorveglianza di quartiere, ha condannato l'incendio doloso definendolo un "episodio mirato e profondamente preoccupante che riguarda un servizio di emergenza vitale al servizio della comunità ebraica locale". Dunque, ha scritto su Facebook, "un attacco a queste ambulanze è un attacco alla sicurezza, al benessere e alla resilienza della nostra comunità. Non c'è posto per l'antisemitismo o l'odio nella nostra società”.

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Anche il premier britannico Keir Starmer ha condannato l'incendio delle quattro ambulanze: “Si tratta di un incendio doloso a sfondo antisemita profondamente scioccante", ha scritto su X. "Il mio pensiero va alla comunità ebraica che si sveglia stamattina con questa terribile notizia. L'antisemitismo non ha posto nella nostra società", ha aggiunto. Poi l'invito a collaborare con le autorità. "Chiunque abbia informazioni è pregato di rivolgersi alla polizia", ha concluso.