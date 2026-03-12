Usa, auto e spari contro la Sinagoga nel Michigan. Nessun ferito, ucciso l'attentatore

12 marzo 2026 a

Secondo quanto riferito dalla polizia alle emittenti tv locali, un'auto si è schiantata contro la sinagoga Temple Israel di West Bloomfield Township, sobborgo a nord di Detroit nel midwest degli Stati Uniti. Successivamente un uomo avrebbe sparato dei colpi di arma da fuoco. Un funzionario delle forze dell'ordine, infatti, ha riferito che il sospettato fosse armato di fucile. Il presunto attentatore sarebbe stato ucciso dagli agenti di sicurezza della Sinagoga, lo riferisce la Cnn, e non risultano feriti.

L'allarme è scattato poco prima delle ore 13 locali e nel complesso del tempio, situato all'incrocio tra Walnut Lake e Drake Roads, si trova anche una scuola ebraica. La Federazione ebraica locale ha consigliato a tutte le organizzazioni ebraiche della zona di "adottare il protocollo di lockout: nessuno deve entrare o uscire dal proprio edificio". Dall'edificio è stata segnalata la fuoriuscita di una colonna di fumo. In un avviso sui social media, l'Ufficio dello sceriffo della contea di Oakland ha dichiarato che gli operatori di emergenza si trovano sul posto e stanno lavorando per sgomberare lo stabile.

"Chiediamo ai membri della comunità di stare lontani dall'area per consentire il intervento della polizia - si legge nel comunicato della polizia - Gli agenti stanno anche aumentando le pattuglie in altri luoghi di culto del distretto". Al momento non sono state rilasciate informazioni su possibili feriti, sospetti o se qualcuno sia in custodia.

La governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, ha dichiarato di monitorare la situazione e di collaborare con la polizia. "È straziante. La comunità ebraica del Michigan dovrebbe essere in grado di vivere e praticare la propria fede in pace - ha aggiunto - L'antisemitismo e la violenza non hanno posto in Michigan. Spero per la sicurezza di tutti. I residenti sono esortati a evitare l'area".