LaGuardia, disastro aereo a New York: schianto tra un velivolo e un mezzo dei pompieri. Piloti morti

Foto: Lapresse

Fausta De Rossi 23 marzo 2026 a

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Il racconto è tutto nelle immagini delle telecamere che inquadrano le piste dell'aeroporto LaGuardia di New York e nei grafici delle app che tracciano i voli. Un Bombardier CRJ-900 proveniente da Montreal e operato da Jazz Aviation per Air Canada Express atterra nel secondo scalo più importante dello Stato e prende in pieno un mezzo di servizio dei pompieri. Il dramma echeggia nelle frasi concitate con cui il controllore di volo che poco prima ha dato il via libera al "Truck 1" dei vigili del fuoco di attraversare la pista corregge l'ordine e gli chiede di fermarsi. "Stop, stop, stop" urla al conducente del mezzo, dal quale però non viene alcuna risposta. Il bilancio è di due morti - i piloti dell'aereo - e 41 feriti, tra cui 4 vigili del fuoco. Alcuni sono gravi e tra questi una hostess sbalzata dal suo seggiolino e finita sulla pista. Il velivolo, con a bordo 72 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio, si è scontrato poco prima delle 23,40 locali con un mezzo di emergenza che stava intervenendo per un altro incidente sulla pista 4. Le immagini mostrano il muso dell'aereo distrutto e puntato verso il cielo, mentre il mezzo antincendio completamente distrutto è rovesciato su un fianco.

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Fonti citate dal New York Post riferiscono che i pompieri coinvolti avrebbero riportato fratture ma non sarebbero in pericolo di vita. La direttrice esecutiva della Port Authority, Kathryn Garcia, ha dichiarato ai giornalisti che delle 41 persone trasportate in ospedale, 32 sono già state dimesse. Alcuni feriti, ha aggiunto, hanno riportato lesioni gravi, senza tuttavia precisarne il numero. Secondo NBC News, diversi passeggeri sono stati trasferiti agli ospedali Elmhurst e Queens Presbyterian. Una prima ricostruzione basata sui dati di FlightRadar24 mostra che l'aereo stava percorrendo la pista quando ha colpito il mezzo di soccorso che la stava attraversando. Registrazioni audio del controllo del traffico aereo diffuse dai media mostrano che il mezzo era stato autorizzato ad attraversare la pista 4 all'altezza della taxiway D.

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L'aeroporto LaGuardia è stato chiuso e la Federal Aviation Administration ha disposto uno stop per emergenza fino alle 14 di oggi. "La Port Authority Police Department è sul posto insieme al presidente e al direttore esecutivo dell'agenzia. L'aeroporto è attualmente chiuso per facilitare l'intervento e consentire un'indagine approfondita", si legge in una nota. Il National Transportation Safety Board ha annunciato l'invio di una squadra investigativa per far luce sull'incidente.