Guerra, l'annuncio di Trump: “Discussioni costruttive con l'Iran. Stop attacchi energia”

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 23 marzo 2026 a

a

a

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato "cinque giorni" di interruzione degli attacchi su obbiettivi energetici in Iran, in seguito a due giorni di "conversazioni approfondite, dettagliate e costruttive" con Teheran. Questo il messaggio integrale del presidente Usa sul social Truth: "Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d'America e l'Iran hanno avuto, nel corso degli ultimi due giorni, conversazioni molto produttive riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente. Sulla base del tenore e del tono di questi colloqui approfonditi, dettagliati e costruttivi, che continueranno nel corso della settimana, ho incaricato il Dipartimento della Guerra di posticipare qualsiasi attacco militare contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni, subordinatamente al buon esito degli incontri e delle discussioni in corso. Grazie per la vostra attenzione a questa questione! Presidente Donald J. Trump".

Poco dopo i pasdaran, attraverso i media statali iraniani, hanno dato una risposta secca: "Non c'è stata alcuna discussione con Trump, nemmeno tramite intermediari. Trump si è ritirato dopo aver saputo che i nostri obiettivi sarebbero stati tutte le centrali elettriche in Medio Oriente".