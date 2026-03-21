Iran, Mike Johnson: "Operazione militare conclusa. Obiettivi raggiunti. Resta Hormuz da liberare"

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Andrea Riccardi 21 marzo 2026 a

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Il presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Mike Johnson, ha dichiarato di ritenere che l'operazione militare in Iran sia "praticamente conclusa". "Credo che la missione originaria sia ormai terminata", ha dichiarato al Congresso. "Il nostro obiettivo era neutralizzare i missili balistici e i relativi mezzi di produzione, e indebolire la marina, e questi obiettivi sono stati raggiunti". Johnson ha riconosciuto che la capacità dell'Iran di minacciare le navi nello Stretto di Hormuz sta "prolungando un po' la situazione", soprattutto perché gli alleati degli Usa hanno per lo più ignorato le richieste di aiuto di Trump, ma ha aggiunto: "Non appena riusciremo a riportare la calma nella situazione, penso che sarà praticamente risolta". Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di stare valutando la possibilità di "ridurre gradualmente" le operazioni militari contro l'Iran . "Siamo molto vicini a raggiungere i nostri obiettivi", ha scritto venerdì sulla sua piattaforma Truth Social, fornendo la più forte indicazione finora della possibile intenzione di porre fine presto alla guerra iniziata il 28 febbraio scorso.

Nel frattempo, l'esercito statunitense ha affermato che la capacità dell'Iran di minacciare le navi nello stretto di Hormuz si è ridotta dopo l'attacco a una struttura sotterranea che ospitava missili da crociera. Il Comando Centrale degli Usa ha dichiarato che le forze statunitensi hanno distrutto siti di supporto all'intelligence e ripetitori radar. Oltre venti paesi si sono detti "pronti a contribuire" al passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Hanno affermato di essere pronti a fornire "sforzi adeguati" per garantire il transito sicuro delle navi attraverso questa via navigabile che unisce il Golfo Persico all'oceano Indiano e dai cui pasa il 20% delle petroliere. Nel Golfo sono rimaste bloccate mille navi cariche di greggio.