La Nato si ritira temporaneamente dall'Iraq

20 marzo 2026 a

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La missione della Nato in Iraq si è temporaneamente ritirata dal Paese. Lo hanno dichiarato all'Afp due funzionari della sicurezza irachena, citando l'impatto della guerra in Medio Oriente. A quanto si apprende, non ci sarebbe stato disaccordo con il governo iracheno giacché si tratta di "un ritiro temporaneo" dovuto alla preoccupazione per la situazione. Un altro funzionario ha precisato che "l'intera missione Nato si è ritirata, eccetto un piccolo numero di personale. La missione dell'Alleanza ha il suo quartier generale in una base militare irachena nella Green Zone di Baghdad, vicino all'ambasciata statunitense, che dall'inizio della guerra è stata più volte bersaglio di attacchi.

La NATO ha confermato la decisione di "modificare" la struttura della sua missione in Iraq, che assiste e consiglia le forze locali nella lotta contro i jihadisti. "Possiamo confermare che stiamo modificando il nostro dispiegamento - ha dichiarato la portavoce dell'Alleanza, Allison Hart - La sicurezza del nostro personale e di primaria importanza".