Francia, sequestrata petroliera russa nel Mediterraneo

20 marzo 2026 a

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La Marina francese ha sequestrato nel Mediterraneo una petroliera appartenente alla flotta fantasma russa. Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, su X: "La guerra in Iran non distoglierà la Francia dal sostenere l'Ucraina, dove la guerra di aggressione della Russia continua. Queste navi, che eludono le sanzioni internazionali e violano il diritto del mare, sono speculatrici di guerra. Queste imbarcazioni che eludono le sanzioni internazionali e violano il diritto del mare sono profittatrici di guerra. Il loro obiettivo è quello di accumulare profitti e finanziare lo sforzo bellico russo. Non lo permetteremo". A quanto riferito dalle autorità marittime francesi, la nave Deyna, battente bandiera mozambicana, era salpata da Murmansk nel nord-ovest della Russia. Sarà scortata a un ancoraggio per ulteriori controlli.