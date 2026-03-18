Turchia, Nato schiera un altro Patriot: tensioni con Iran e alleati

18 marzo 2026 a

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La Nato schiererà un altro sistema di difesa aerea Patriot statunitense nel sud della Turchia. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Ankara, nell'ambito delle misure adottate dall'alleanza per rafforzare le difese a fronte delle minacce missilistiche legate alla guerra con l'Iran. Il sistema sarà dislocato nella provincia di Adana, dove si trova la base aerea di Incirlik, in cui sono di stanza personale Usae di altri paesi alleati. Lo riporta l'agenzia Anadolu. Già la scorsa settimana, la Turchia aveva schierato un altro sistema Patriot nella provincia sud-orientale di Malatya, nei pressi di una base radar dell'Alleanza.

La questione iraniana continua a creare tensioni anche in seno alla Nato. Ospite oggi 18 marzo nella trasmissione di approfondimento Agorà, il ministro degli Esteri Tajani ha però ribadito di "essere sempre stati leali con gli Stati Uniti e con qualsiasi presidente" e che però "questa guerra non coinvolge un’area di competenza della Nato”. L'Italia resta dunque a presidio della libertà di navigazione nel Mar Rosso e impegnata nella lotta anti-pirateria nell'area più orientale. "Naturalmente siamo a difesa di Cipro perchè è un paese europeo che è stato attaccato - ha aggiunto la Farnesina - Non siamo in guerra, nessuno ci ha chiesto di entrare in guerra. Israele e Usa hanno attaccato senza dirci nulla”. E su Hormuz il ministro sostiene che la soluzione debba essere individuata "in un percorso che le Nazioni Unite possono fare".

Gli fa eco la Difesa. In diretta a SkyTg24, Crosetto ha ribadito l'importanza delle relazioni transatlantiche nonostante le recenti tensioni e le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump. "Non esiste, soprattutto per noi, capacità di difesa e deterrenza senza la Nato e non esiste la Nato capace di difendere e di essere deterrente senza gli Usa - ha detto il ministro -Quindi l’alleanza con gli Usa è fondamentale per la nostra sicurezza. Questo non significa essere sempre d’accordo con qualunque cosa venga proposta dagli Stati Uniti”.