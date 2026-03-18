Iran, la promessa di Vance: "Trump non vuole guerra lunga"

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18 marzo 2026 a

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Non c'è il rischio che gli Stati Uniti rimangano impantanati in un conflitto prolungato in Iran. Lo ha assicurato il vicepresidente Usa, JD Vance, in un intervento ad Auburn Hills. Il presidente Usa Donald Trump "non è interessato a invischiarci nel genere di pantani di lungo termine che abbiamo visto negli anni passati", ha detto Vance che, secondo numerose ricostruzioni mediatiche, era contrario al conflitto. "Conosco Trump e so che con lui questo rischio non c'è affatto", ha detto ancora Vance.

Trump è stufo dell'Iran, l'attacco è ormai pronto. La posizione di Vance non lascia dubbi

Come riporta Bloomberg, domani il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, assieme ad altri funzionari dell'amministrazione Trump incontrera i dirigenti delle compagnie del settore petrolifero presso l'American Petroleum Institute. Al vertice dovrebbero prendere parte i membri del Consiglio direttivo del gruppo di categoria statunitense del petrolio e del gas.