Olimpiadi Milano-Cortina. Vance incontra Meloni: "Lavoro eccezionale"

"Avete fatto un lavoro eccezionale con i giochi olimpici. La città è bellissima", queste le parole pronunciate dal vicepresidente Usa JD Vance durante il suo incontro con la premier Giorgia Meloni in prefettura a Milano. "Abbiamo ottimi rapporti e connessioni e partnership economiche - ha poi aggiunto Vance - Io e mia moglie eravamo eccitati e volevamo venire alle Olimpiadi praticamente da quando sono diventato vicepresidente e sono contento che tutto sia andato bene".



L'ultima volta, i due si erano incontrati a Roma in occasione dell'inaugurazione del papato di Leone XIV. Due eventi accomunati da un "sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l'Occidente, che è alla base ovviamente della nostra cooperazione, della nostra amicizia e del futuro che vogliamo costruire insieme" ha detto la presidente del Consiglio, alla presenza anche del segretario di Stato Usa Marco Rubio e del ministro degli Esteri Antonio Tajani.



La premier ha poi dichiarato di lavorare assieme all'amministrazione statunitense in materia di rafforzamento della cooperazione bilaterale e di altri dossier internazionali.

