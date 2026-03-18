Iran, colpito il ministro dell'Intelligence Khatib: "Esito sembra positivo"

18 marzo 2026 a

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Secondo quanto appreso da Iran International, il ministro dell'Intelligence iraniano Esmail Khatib è stato colpito da un raid israeliano a Teheran. Al momento, però, non sono disponibili ulteriori informazioni. Una fonte ripresa da Channel 12 ha confermato la notizia e sull'esito dell'operazione ha detto: "Aspettiamo i risultati dell'attacco, ma sembra buono".

Intanto, si terranno oggi a Teheran i funerali del segretario del consiglio per la Sicurezza nazionale Ali Larijani, del comandante delle forze Basij Gholamreza Soleimani e degli 84 marinai della nave Dena uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Israele. Lo hanno annunciato i media iraniani, aggiungendo che "il corteo funebre per le salme di questi martiri" partirà' alle 13:30 locali da piazza della Rivoluzione.