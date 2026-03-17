Iran, Trump: "Non abbiamo bisogno della Nato per vincere la guerra"

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Andrea Riccardi 17 marzo 2026 a

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"Gli Stati Uniti non hanno bisogno della Nato". Donald Trump non ha raccolto consensi tra gli alleati per formare una coalizione per inviare navi da guerra a riaprire lo Stretto di Hormuz e far uscire le mille petroliere rimaste intrappolate con lo scoppio della guerra. E così, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale della Casa, il presidente degli Stati Uniti ha descritto il rifiuto alle sue richieste come un "errore molto sciocco", aggiungendo: "Tutti sono d'accordo con noi, ma non vogliono aiutarci. E noi, sapete, noi come Stati Uniti, dobbiamo ricordarcelo perché pensiamo che sia piuttosto scioccante". Trump ha aggiunto di ritenere che l'Europa avrebbe inviato dragamine per assistere all'operazione nello stretto, aggiungendo che non si trattava di "un grosso problema", ma che era "ingiusto" nei confronti degli Usa non mandarli.

Ancora una volta, tra i bersagli di Trump c'è stato il primo ministro britannico Keir Starmer, del quale il presidente americano si è detto "deluso", sottolineando che i rapporti con il Regno Unito erano stati buoni. Prima che Starmer entrasse in carica. E ha indicato un busto di Winston Churchill mentre stava parlando con i giornalisti. Le dichiarazioni di Trump sono giunte dopo che Starmer aveva affermato lunedì che, sebbene il Regno Unito avrebbe "intrapreso le azioni necessarie per difendere se stesso e i propri alleati, non si sarebbe lasciato coinvolgere in una guerra più ampia". Fonti del governo britannico hanno dichiarato che non era previsto il dispiegamento di navi britanniche nello Stretto di Hormuz.

In un post su Truth Social, il Capo della Casa Bianca ha anche criticato Giappone, Australia e Corea del Sud per aver dichiarato che non avrebbero inviato navi da guerra. "Dato che abbiamo ottenuto un tale successo militare, non abbiamo più bisogno, né desideriamo, l'assistenza dei Paesi della Nato. Non ne abbiamo mai avuto bisogno", ha scritto. Parole che giungono nel mezzo di una crisi in escalation in Medio Oriente, in cui l'Iran ha attaccato navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz, bloccando le spedizioni di petrolio da gran parte del Golfo Persico e provocando un forte aumento del prezzo del petroli. In una giornata normale, navi che trasportano circa un quinto del petrolio mondiale attraversano lo stretto passaggio, ma l'Iran ha dichiarato che non permetterà che "nemmeno un singolo litro" venga spedito ai suoi nemici. Ciò ha fatto schizzare il prezzo del greggio a oltre i 100 dollari al barile e ha minacciato un'impennata dell'inflazione per l'economia globale.

In risposta alle indiscrezioni secondo cui stava valutando possibili operazioni di terra da parte di forze americane o israeliane – sia per prendere il controllo del complesso portuale petrolifero dell'isola di Kharg, sia nella zona di Isfahan dove l'Iran ha immagazzinato gran parte del suo uranio altamente arricchito – Trump ha dichiarato: "Non ho davvero paura di questo. Non ho paura di niente", quando gli è stato chiesto se una simile mossa potesse rischiare di sfociare in una situazione di stallo simile a quella del Vietnam.