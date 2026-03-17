Iran, Israele: "C'era una taglia di 10 milioni di dollari su Larijani. Lo abbiamo ucciso gratis"

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Angela Bruni 17 marzo 2026 a

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"Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro Ali Larijani. Hanno messo sulla sua testa una taglia di 10 milioni di dollari. Noi l'abbiamo fatto gratis". Lo affermato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar commentando l'uccisione stanotte in un raid dell'aviazione di Israele del segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano e leader de facto del Paese." "Stiamo aiutando i nostri amici americani nel Golfo e indebolendo il regime di Teheran nella speranza di dare al popolo iraniano l'opportunità di rimuoverlo'', è intervenuto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo l'uccisione Larijani. La rimozione del regime ''non avverrà subito, non sarà facile. Ma se persevereremo in questo, daremo loro l'opportunità di prendere in mano il proprio destino", ha aggiunto Netanyahu.