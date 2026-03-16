Medio Oriente, la minaccia dell'Iran: "Se mandano le truppe sarà un altro Vietnam"

16 marzo 2026 a

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Il viceministro degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, ha avvertito gli Stati Uniti che rischiano di trovarsi di fronte a un'altra guerra del Vietnam se decideranno di intervenire sul terreno. In un'intervista a Teheran all'emittente britannica Sky News, il viceministro ha detto che l'Iran è pronto a combattere finché sarà necessario e che al momento il Paese non è concentrato su una soluzione diplomatica.

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Khatibzadeh non ha escluso la possibilità di negoziati ma ha chiarito che spetta agli Stati Uniti e ai loro alleati presentare una proposta che ponga fine al conflitto una volta per tutte. Quando gli è stata chiesta un'opinione sulla possibilità di un invio di truppe statunitensi sul territorio iraniano, il suo messaggio a Donald Trump è stato chiaro: "Basta che legga cos'è successo in Vietnam". Per quanto riguarda lo stato di salute della nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, il viceministro ha insistito sul fatto che è "in buona salute e al comando", nonostante non abbia ancora fatto alcuna apparizione pubblica.