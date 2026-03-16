Iran, il Pakistan dá solidarietà e ottiene di far passare le navi nello Stretto di Hormuz

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Angela Bruni 16 marzo 2026 a

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L'Iran ringrazia il Pakistan per la "solidarietà" nel contesto della guerracon Stati Uniti e Israele. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz non sarà aperto a nessun Paese che intenda attaccare l'Iran. Ma c'è una lista di paesi, tra cui il Pakistan, che potranno fare passare le navi. Baghaei ha affermato che il passaggio delle navi attraverso questa importante via navigabile avverrà in condizioni speciali a causa di quella che ha definito l'insicurezza creata da Israele e dagli Stati Uniti nella regione, aggiungendo che le forze armate iraniane controllano il passaggio e nessun Paese può utilizzarlo per lanciare attacchi contro l'Iran. Ha inoltre affermato che l'Iran, in quanto Paese costiero, ha il diritto di adottare le misure necessarie nello Stretto di Hormuz per garantire la sicurezza nazionale e impedire a quelli che ha definito aggressori di abusare della via navigabile. L'Iran è storicamente il garante della sicurezza del passaggio attraverso lo Stretto, ma ha incolpato gli Stati Uniti e Israele per aver creato le attuali condizioni.