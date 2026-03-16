Israele avvia operazione di terra in Libano: "Eliminazione dei terroristi"

Tommaso Manni 16 marzo 2026 a

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L'esercito israeliano (Idf) afferma di aver avviato un'operazione di terra mirata contro obiettivi chiave nel Libano meridionale, spingendo ulteriori forze più in profondità nell'area, nell'ambito di una "zona cuscinetto ampliata". Secondo quanto riferito dai militari, la 91ª Divisione Regionale 'Galilea' ha lanciato un'incursione nella tarda serata di sabato nel settore orientale del Libano meridionale, durante la quale le truppe hanno individuato e ucciso diversi membri di Hezbollah.

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L'Idf afferma che l'operazione mira ad ampliare "l'area di difesa avanzata". Cosa vuol dire? "Questa operazione rientra nell'ambito degli sforzi volti a stabilire una difesa avanzata, che comprende la distruzione delle infrastrutture terroristiche e l'eliminazione dei terroristi operanti nella zona, al fine di rimuovere le minacce e creare un ulteriore livello di sicurezza per i residenti del nord", ha spiegato l'esercito come riporta il Times of Israel.

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Nel frattempo, la 146ª Divisione di Riserva rimane schierata nel settore occidentale del Libano meridionale, mentre la 36ª Divisione sta conducendo un'incursione nella zona di Rab al-Thalathine. Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) si stanno preparando a schierare ulteriori forze nel Libano meridionale e ad ampliare ulteriormente la propria zona cuscinetto per allontanare la minaccia di Hezbollah dal confine.