Iran, arrestate 20 spie che fornivano a Israele informazioni sui siti militari

Foto: Ansa

Angela Bruni 15 marzo 2026 a

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Le autorità iraniane hanno arrestato almeno venti persone nel nord-ovest del Paese con l'accusa di collaborare con Israele. Gli arresti sono avvenuti durante raid contro reti legate allo Stato ebraico nella provincia dell'Azerbaijan Occidentale, ha riferito l'agenzia di stampa Fars, citando il procuratore Hossein Majidi. Gli uomini fermati e rinchiusi in carcere in attesa del processo sono stati scoperti a "inviare dettagli su posizioni militari, strutture delle forze dell'ordine e della sicurezza al nemico sionista", si legge in un comunicato. Un'altra persona è stata ammanettata con l'accusa di trasmettere informazioni al canale televisivo londinese Iran International, legato all'opposizione al regime degli Ayatollah. Le notizie venivano spedite utikizzando un terminale Starlink, tecnologia che oermette di collegarsi ad Internet senza fili ma vietata in Iran. Dall'inizio della guerra il web è bloccato. Per aggirare tali restrizioni, alcuni iraniani si sono rivolti ai terminali Starlink della società statunitense SpaceX, che si connettono tramite satellite.