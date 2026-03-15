Guerra in Iran, aumentato di 130 miliardi il valore delle compagnie petrolifere. Eni +13%

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Leonardo Ventura 15 marzo 2026 a

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Dall'inizio della guerra in Iran, le azioni delle grandi compagnie petrolifere hanno raggiunto livelli record, innescando impennate storiche dei prezzi sui mercati globali del petrolio e del gas. Il valore di mercato complessivo delle sei principali società occidentali quotate in borsa è aumentato di 130 miliardi di dollari nelle due settimane successive ai primi attacchi di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, uno dei principali produttori mondiali di greggio. Lo shock energetico causato dal conflitto ha portato a valutazioni di mercato record per Shell, la più grande compagnia petrolifera europea quotata a Londra, e per le statunitensi ExxonMobil e Chevron. Si prevede che lo shock del mercato genererà profitti multimiliardari per il settore dopo che i siti di produzione in Medio Oriente sono colpiti dal conflitto e la carenza di carburanti comincia a farsi sentire. Secondo la società di consulenza Rystad Energy, le compagnie petrolifere statunitensi possono aspettarsi un incremento di 63,4 miliardi di dollari. Separatamente, gli analisti di Goldman Sachs hanno previsto un guadagno complessivo di 5 miliardi di sterline per BP e Shell. Venerdì, alla Borsa di Londra, Shell ha raggiunto il massimo storico di 190 miliardi di sterline, con un aumento di circa il 12% rispetto al 27 febbraio.

Il forte aumento dei prezzi è stato sufficiente a compensare l'impatto dell'interruzione della produzione presso il principale impianto di gas naturale liquefatto del Qatar, che ha costretto Shell a dichiarare cause forza maggiore per le consegne dall'impianto ai propri clienti. Nelle due settimane successive all'inizio della guerra con l'Iran, le azioni di Exxon e Chevron sono aumentate rispettivamente di oltre il 5% e il 7%. La capitalizzazione di mercato di Exxon ha raggiunto i 630 miliardi di dollari, mentre quella di Chevron si è attestata a quasi 390 miliardi di dollari. Anche la compagnia petrolifera britannica BP, la francese TotalEnergies e l'italiana Eni hanno registrato aumenti sostanziali del prezzo delle azioni.

I titoli di BP sono saliti di oltre il 12% dalla fine di febbraio, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 82 miliardi di sterline, mentre Total ha registrato guadagni di circa il 10%, arrivando a 176 miliardi di euro. Eni è cresciuta del 13%, raggiungendo i 67 miliardi di euro. Uno dei maggiori beneficiari finanziari dell'impennata del mercato energetico globale è la compagnia petrolifera statale norvegese Equinor, che detiene un terzo delle azioni quotate. È il più grande fornitore di gas in Europa e non possiede impianti di produzione in Medio Oriente. Le sue azioni, quotate a Oslo, sono aumentate di oltre il 20% in due settimane, sebbene la capitalizzazione di mercato di 90 miliardi di dollari rimanga leggermente inferiore ai massimi storici raggiunti durante la crisi del gas successiva all'invasione russa dell'Ucraina.