Gerusalemme, detriti di missili vicino alla Chiesa del Santo Sepolcro

Foto: Ansa

Angela Bruni 16 marzo 2026 a

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La polizia israeliana ha dichiarato che frammenti di missili e sistemi di intercettazione sono caduti in diversi siti religiosi sensibili nella Città Vecchia di Gerusalemme durante il lancio di missili da parte dell'Iran. Missili che sono stati abbattuti. Le autorità hanno affermato che i detriti sono stati rinvenuti vicino al complesso della moschea di Al-Aqsa, alla Chiesa del Santo Sepolcro e nel quartiere ebraico, dopo che i sistemi di difesa aerea hanno ingaggiato missili in arrivo sulla città. Durante la recente salva di razzi lanciata dall'Iran verso Gerusalemme, si sono verificate diverse intercettazioni sulla città", ha dichiarato la polizia. Gli agenti hanno successivamente rinvenuto "frammenti di missili e detriti di sistemi di intercettazione, alcuni di dimensioni considerevoli, in diversi punti della Città Vecchia".