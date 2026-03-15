Iran, i Pasdaran annunciano attacco a Dubai: "Ci sono soldati americani"

Foto: Ansa

15 marzo 2026 a

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I Pasdaran hanno avvisato i residenti di Dubai e Doha di possibili attacchi nelle prossime ore a causa della presenza di militari statunitensi nascosti in determinati quartieri. Chi vive lì è invitato dall'Iran ad andarsene.In particolare, i Pasdaran spiegano "a causa della presenza di ufficiali e soldati americani nascosti in queste zone, potrebbero essere attaccati nelle prossime ore" e per questo li pregano "di lasciare queste aree il prima possibile". "Nonostante gli avvertimenti delle Forze Armate iraniane, i vostri governanti hanno dato rifugio a terroristi americani e permesso che i vostri territori venissero utilizzati per lanciare attacchi contro l'Iran", sottolineano i Guardiani della Rivoluzione. Intanto il governo fa sapere da Teheran che "la presenza della portaerei statunitense Uss Gerald Ford nel Mar Rosso è considerata una minaccia per la Repubblica islamica".