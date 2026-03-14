Cuba, manca il cibo e parte l'assalto alla sede del partito comunista

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Angela Bruni 14 marzo 2026 a

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La fame abbatte uno dei tabù più radicati della Cuba comunista: la notte scorsa manifestanti infuriati per i continui blackout e la carenza di cibo hanno dato fuoco alla sede provinciale del Partito Comunista Cubano a Moron. Dell'inedita manifestazione di insofferenza nei confronti del governo centrale hanno persino dato conto giornali e televisione, prova della profondità del malcontento popolare a Cuba, che affronta difficoltà economiche aggravate dal blocco petrolifero da parte degli Stati Uniti statunitense e dalle pressioni di Donald Trump, che ha apertamente dichiarato di volere un cambio di regime a L'Avana. I disordini si inseriscono in una nuova tendenza di protesta in cui i dimostranti battono pentole e padelle durante la notte, per strada o in casa, per sfogare la frustrazione causata dalla carenza di beni di prima necessità. Il quotidiano Invasor ha riferito che cinque persone sono state arrestate in relazione a quello che ha definito un episodio di vandalismo a Moron, 500 chilometri a est della capitale. Il giornale ha pubblicato un breve articolo sui disordini, raccontando di lanci di pietre contro la sede locale del Partito Comunista e dell'incendio dei mobili presi dall'edificio.

"Quello che era iniziato pacificamente, dopo un confronto con le autorità locali, è degenerato in atti di vandalismo contro la sede del comitato municipale del Partito Comunista", ha scritto il giornale. Un video che circola sui social media mostra un gruppo di manifestanti che fa irruzione nella sede del partito, saccheggiandola, portando via documenti, computer e mobili e bruciandoli in strada. Le proteste sono rare a Cuba: alcune persone che hanno partecipato alle diffuse e spontanee manifestazioni di piazza scoppiate nel 2021 contro la repressione governativa sono state punite con pene fino a vent'anni di carcere. A Moron i manifestanti hanno danneggiato anche altri edifici governativi.