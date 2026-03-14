Bomba alla scuola ebraica ad Amsterdam. Firmata dai "compagni" sciiti, nuova sigla del terrore

14 marzo 2026 a

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Un'esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e i danni alla scuola sono stati limitati. Gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza che sembrano mostrare una persona far detonare un ordigno. Da quando sono iniziati gli attacchi congiunti Stati Uniti e Israele contro l'Iran il mese scorso, scuole, sinagoghe e istituzioni ebraiche in tutto il mondo hanno rafforzato le misure di sicurezza. L'attacco è stato rivendicato da un gruppo islamista sciita legato a Teheran. È stato pubblicato un video dell'esplosione. Lo riferisce Times of Israel, facendo riferimento a un filmato postato dall'Islamic Movement of the Companions of the Right'. Il gruppo estremista di recente formazione è stato anche collegato a diversi altri attacchi antisemiti negli ultimi giorni, tra cui un'esplosione simile avvenuta ieri fuori da una sinagoga a Rotterdam, che ha causato un breve incendio e danni all'edificio, e per la quale sono stati arrestati quattro sospetti dalla polizia olandese.

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Il gruppo terroristico si chiama Ashab Al Yamim, nome che si traduce come 'Compagni di Destra' o 'Popolo della Destra', e questa settimana ha rivendicato la responsabilità di tre attacchi contro istituzioni ebraiche in Europa. Il riferimento alla ''destra'', nel nome, non ha un significato politico, ma piuttosto di "retto" o "giusto" come ha spiegato Ohad Merlin, ricercatore presso il programma regionale di Mind Israel, al Jerusalem Post. I video degli attacchi condotti da Ashab Al Yamim sono apparsi rapidamente sui canali Telegram dell'asse sciita, come quelli associati a Hezbollah o ai Pasdaran, il che suggerire un collegamento con organizzazioni affiliate all'Iran. Il logo del gruppo raffigura un braccio teso verso l'alto che impugna un fucile, puntato verso destra, con dietro l'immagine di un mappamondo. Questo logo ha le stesse caratteristiche dei loghi dei gruppi terroristici iraniani o guidati dall'Iran.