Attacchi alle sinagoghe, dietro c'è Ashab Al Yamim: il nuovo gruppo islamista "legato all'Iran"

13 marzo 2026 a

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Si chiama 'Ashab Al Yamim', si traduce come 'Compagni di Destra' o 'Popolo della Destra', il gruppo che questa settimana ha rivendicato la responsabilità di tre attacchi contro istituzioni ebraiche in Europa. Ne scrive in esclusiva il Jerusalem Post ricordando il primo attentato a una sinagoga di Liegi, in Belgio, lunedì. Seguito da un attacco in Grecia mercoledì e a un incendio doloso a una sinagoga di Rotterdam, nei Paesi Bassi, venerdì. Il riferimento alla ''destra'', nel nome, non ha un significato politico, ma piuttosto di "retto" o "giusto" come ha spiegato Ohad Merlin, ricercatore presso il programma regionale di Mind Israel, al Jerusalem Post.

Il Corano, ha precisato, usa infatti spesso 'destra' e 'sinistra' come metafore. Il gruppo, di cui prima di questa settimana non si conosceva l'esistenza, non possiede un proprio canale su Telegram, né è presente sui social media. Ma i video degli attacchi condotti da Ashab Al Yamim sono apparsi rapidamente sui canali Telegram dell'asse sciita, come quelli associati a Hezbollah o ai Pasdaran, il che suggerire un collegamento con organizzazioni affiliate all'Iran. Il logo del gruppo raffigura un braccio teso verso l'alto che impugna un fucile, puntato verso destra, con dietro l'immagine di un mappamondo. Questo logo ha le stesse caratteristiche dei loghi dei gruppi terroristici iraniani o guidati dall'Iran. Kataib Hezbollah in Iraq, Hezbollah in Libano e le Guardie Rivoluzionarie in Iran utilizzano tutti la stessa immagine di una mano che impugna un fucile puntato verso destra, sovrapposta a un mappamondo.