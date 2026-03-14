Continuiamo a non voler vedere il pericolo islamista

14 marzo 2026 a

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Oggi Il Tempo vi propone un documento inquietante: il comunicato con cui le comunità islamiche sciite, piangendo Khamenei padre e esaltandone il figlio, celebrano il «martirio» e invitano la nuova Guida Suprema a rimanere in quel «lucente solco». Non serve un sofisticato conoscitore dell’Islam per capire di cosa stiamo parlando: un pericoloso discorso sul filo della violenza.

La nota èfirmata da associazioni e centri culturali che non si nascondono, e almeno questo è positivo ai fini dei controlli indispensabili per garantire la sicurezza nazionale.

Ma il punto è proprio questo: se già vengono dette cose del genere apertis verbis, immaginiamo il tenore delle prediche che nessun «estraneo» ascolta, dei sermoni più infiammati a porte chiuse.

"Sullo stesso lucente solco", così la moschea di Roma e la rete sciita celebrano i due Khamenei

Anzi, c’è da sorridere amaramente quando qualcuno immagina che il proselitismo fondamentalista avvenga solo online, sottovalutando la forza di trascinamento delle aggregazioni fisiche nel cuore delle nostre città.

E allora? Non si tratta di chiudere a prescindere quei luoghi, lasciando spazio a raduni in case private ancora meno controllabili. E tuttavia si rende indispensabile un’attività che andrà peraltro costantemente aggiornata, perché nomi e persone cambiano vorticosamente.

Occorre un censimento (uso appositamente un concetto sdoganatissimo, che evoca solo positive esigenze di trasparenza) di tutti i luoghi di culto, di incontro e di associazionismo ispirati all’Islam sul nostro territorio. E la medesima trasparenza va richiesta sulle relative fonti di finanziamento.

È il minimo sindacale, a maggior ragione in assenza di un’intesa con lo stato italiano che non è stata possibile per ben due volte (con governi di centrosinistra e di centrodestra) a causa delle diverse scelte delle comunità islamiche, che non hanno saputo indicare rappresentanze unitarie, e si sono opposte a far sapere chi le finanziava.

Ma la mancata intesa con lo Stato non può significare assenza di trasparenza su attività, persone, finanziamenti. Non credo sia necessario aggiungere altro: cosa sia in gioco è fin troppo chiaro.