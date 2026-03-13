Michigan, attentato alla sinagoga. L'identikit del terrorista

13 marzo 2026 a

a

a

L'uomo che ieri ha attaccato un complesso ebraico a West Bloomfield Township, nel Michigan - che comprende la sinagoga Temple Israel e una scuola ebraica - era fratello di due membri del gruppo terroristico libanese Hezbollah ucciso la scorsa settimana in un raid israeliano. Lo ha riferito un funzionario libanese a Nbc News. L'attentatore era il 41enne Ayman Mohamad Ghazali, cittadino statunitense di origine libanese residente a Dearborn Heights, periferia ovest di Detroit, che si è scagliato con la propria auto contro l'ingresso della sinagoga aprendo poi il fuoco contro il personale di sicurezza prima di essere ucciso nella sparatoria. Ghazali era originario di Mashghara, nella Valle della Beqa

"L'antisemitismo non conosce limiti né confini. Israele viene attaccato perché è lo Stato ebraico. Il Temple of Israel di Detroit è stato attaccato oggi perché è un luogo di culto ebraico - ha detto il premier israelianoNetanyahu - Rendo omaggio al coraggioso personale di sicurezza della sinagoga per il loro tempestivo intervento. Hanno salvato delle vite. Non ci pieghiamo agli attacchi antisemiti in Israele e sono grato al presidente Trump per la sua posizione ferma contro gli attacchi antisemiti in America".